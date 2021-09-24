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ДТП с участием мотоцикла и легковушки произошло на Варшавском шоссе

Полина Долганова

Происшествия
ДТП с участием мотоцикла и легковушки произошло на Варшавском шоссе
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла на Варшавском шоссе около дома 37. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На место прибыли оперативные службы Москвы.

В результате случившегося была занята одна полоса движения в сторону ЦАО. Четыре полосы остаются свободными для проезда автомобилей.

До этого на Нижегородской эстакаде в столице загорелся грузовой автомобиль. В департаменте транспорта заявили, что инцидент произошел на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед пересечением с Нижегородской улицей.

В понедельник, 20 сентября, в Госавтоинспекции Москвы рассказали, что в период с 13 по 19 сентября на дорогах столицы зарегистрировали 165 аварий, в них погибли семь человек.

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