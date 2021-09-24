Рафик Загрутдинов: Два детских сада и школу построят в границах ТПУ «Мневники»

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

В границах ТПУ «Мневники» появится образовательный комплекс, состоящий из двух детских садов и школы. Об этом в пятницу, 24 сентября, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Образовательный комплекс появится в границах ТПУ «Мневники». В рамках проекта будут построены средняя общеобразовательная школа на 800 мест и два детских сада на 225 и 125 мест. В ближайшее время мы планируем приступить к проектированию, строительство планируется завершить в 2023 году, — рассказал он.

Детские сады оснастят многофункциональным музыкальным залом для проведения праздников и развивающих занятий, спортивным залом и кабинетами для развивающих занятий.

В каждом из зданий будут раздвижные перегородки, с помощью которых можно трансформировать внутреннюю планировку по желанию.

— Для администрации оборудуют помещения открытого типа с рабочими местами для музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре и других специалистов, — сообщает пресс-служба ведомства.

В школе обустроят кабинеты для изучения программирования, иностранных языков и естественно-научных дисциплин.

Все здания спроектированы в концепциях открытости, приватности, полифункциональности и эффективности. В каждом из них будет работать общий Wi-Fi.

До этого Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Ховрино началось строительство нового учебного корпуса с отделением для дошколят. Школа разместится по адресу улица Фестивальная, 16а. В ней предусмотрено вертикальное зонирование.