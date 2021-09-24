Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Выставка «Снег на траве» откроется в Еврейском музее

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Снег на траве» откроется в Еврейском музее
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве». Проект приурочен к 80-летию Норштейна, автора мультипликационных шедевров «Ежик в тумане», «Сказки сказок», «Журавль и цапля».

Посетители увидят материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для этого проекта. Гостям будет предложено пройти по лабиринту биографии и творчества двух художников.

Условно экспозиции поделена на две части. Первая из них покажет несколько объемных пространственных композиций, которые соединят фрагменты известных фильмов режиссера с документальными свидетельствами его прошлого. Одна из таких композиций посвящена родному двору художника. Марьина роща в мельчайших деталях военного и послевоенного быта перенесена художником во многие работы, в том числе —в «Сказку сказок». Точки на биографической карте обживут герои произведений Норштейна.

Вторая часть выставки построена вокруг закулисья — рабочего процесса создания шедевров. Посетители исследуют материалы к главным фильмам художников —от эскизов и раскадровок до фаз рождения персонажа — а также увидят, как идет работа над фильмом «Шинель».

Выставка открыта с 27 октября по 9 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
МузеиВыставкиМультфильмы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте