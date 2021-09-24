Аналитики рассказали, сколько часов сна необходимо для хорошего самочувствия

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Для хорошего самочувствия на протяжении всего дня 60 процентам россиян требуется семь–восемь часов сна. Данное исследование провели аналитики медиахолдинга Rambler&Co.

Исследование показало, что почти половина респондентов пожаловалась на недосыпание.

— Для того чтобы чувствовать себя бодрыми, почти двум третям респондентов необходимо спать семь–восемь часов, как и подтверждают большинство рекомендаций, — говорится в сообщении медиахолдинга.

Четверть опрошенных заявила о том, что им требуется девять–десять часов сна в сутки, а трем процентам достаточно спать всего три–четыре часа.

Симптомы бессонницы наблюдают у себя большинство россиян. 20 процентов борются с ними при помощи музыки, а некоторая часть принимает снотворные препараты. Никогда не сталкивались с бессонницей всего 27 процентов опрошенных, сообщает Nation news.

Ранее эксперты из США рассказали о продуктах, которые помогают избавиться от бессонницы. Среди них: сладкая кукуруза, миндаль, клюква, яблоки, мясо индейки и мускатный орех.