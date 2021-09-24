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Названы категории автомобилистов, которые обязаны пройти техосмотр с 1 октября

Полина Долганова

Общество
Названы категории автомобилистов, которые обязаны пройти техосмотр с 1 октября
Фото: Пресс-служба Госдумы

Специалисты Российского союза автостраховщиков назвали категории водителей, которые в обязательном порядке должны будут пройти технический осмотр по новым правилам. Об этом в пятницу, 24 сентября, пишет РБК.

Так, речь идет о водителях тех машин, срок действия диагностической карты которых истек до 1 февраля текущего года.

Процедуру также обязаны пройти те автомобилисты, чьи транспортные средства достигли «возраста» четырех лет. Именно спустя четыре года после приобретения машины водитель обязан оформить для нее первую диагностическую карту.

Кроме того, обязательный технический осмотр предусмотрен для грузовых, коммерческих и пассажирских автомобилей, которые оформлены на юридическое лицо или используются в коммерческих целях.

До этого в Госдуму РФ внесли законопроект об отмене обязательного технического осмотра (ТО) личных автомобилей.

Накануне сообщалось, что правительство Российской Федерации поддержит инициативу об отмене обязательного технического осмотра автомобилей. Комиссия по безопасности дорожного движения уже одобрила соответствующую идею.

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