МГИК: Онлайн-голосование в Москве прошло в полном соответствии с законом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Онлайн-голосование в столице проходило в полном соответствии с российским законодательством и порядком его проведения. Об этом в пятницу, 24 сентября, заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

— Дистанционное электронное голосование проходило в полном соответствии с требованиями федерального закона о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве…, — сказал он.

По словам Ермолова, ни одной жалобы на результаты дистанционного голосования не поступило в ведомство. Пять жалоб, поступивших в комиссию, касались наблюдения за электронным голосованием и, как следствие, правильности учета голосов москвичей, передает ТАСС.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», а также у «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.