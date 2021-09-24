Экономист объяснил, где взять деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Индексация пенсий осуществима, но только по текущему году, деньги на нее найти можно. Однако источников финансирования на выплаты по годам «заморозки» нет, поскольку сумма очень серьезная. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Правительство РФ не поддержало законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующее заключение кабмина было опубликовано в четверг, 23 сентября, в думской электронной базе.

В документе говорится, что проект требует дополнительных расходов, однако в предложении не было указано, какие средства их будут покрывать. Ранее, напомнили в кабмине, уже трижды выдавалось отрицательное заключение на законопроекты с аналогичным предложением. Они поступали в правительство в 2017, 2019 и 2020 годах.

По словам Масленникова, индексировать всю накопленную задолженность по заморозке индексации с 2015 года, сумма которой по оценкам экспертов превышает два триллиона рублей, вряд ли получится.

— Второй подход — индексация по текущему году. Здесь тоже счет разный. По максимуму — около 300 миллиардов. Это более подъемная сумма, — сказал Масленников.

Также он отметил, что в этом году дополнительных не нефтегазовых доходов у России много, порядка 1,7 триллиона рублей. Однако часть из них ушла на разные выплаты — пенсионерам, военнослужащим, семьям с детьми. Но осталось достаточное количество.

— Ресурсы есть. Но боюсь, пока только на один год. Прежде чем заверстывать, надо понимать, как это будет финансироваться... Решение возможно, когда появится представление о пределах и пространствах маневров в рамках расходной политики, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Федеральная налоговая служба, по его словам, постоянно недобирает страховые взносы, которые потом перечисляются в Пенсионный фонд. На ПФР «висит» много выплат, а дефицит между между выплатами и поступлением страховых взносов покрывается за счет прямого трансферта из федерального бюджета, который составляет порядка 4 триллионов рублей.

— Если правительство вместе с Пенсионным фондом найдет способ, как увеличить трансферт на индексацию, то она состоится, — заключил эксперт.