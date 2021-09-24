ФСБ задержала выполнявшего украинское задание гражданина Узбекистана

Фото: teplystan.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали гражданина Узбекистана, который принимал участие в спецзадании по наводке украинских силовиков. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что задержание злоумышленника осуществляли сотрудники службы по Брянской области.

Установлено, что 40-летний гражданин Узбекистана незаконно пересек государственную границу между Украиной и Россией и находился в состоянии наркотического опьянения.

После задержания сотрудники ФСБ выяснили, что мужчина уже два года конфиденциально сотрудничает с украинскими правоохранительными органами.

Под видом человека, который хочет на незаконных основаниях пересечь границу с РФ, задержанный познакомился с представителями криминальных кругов, которые согласились провести мужчину через границу. Услугу они оценили в 27 тысяч гривен или 74 тысячи рублей. Целью мероприятия было спровоцировать провокацию против тех, кто согласился провернуть эту операцию.

Однако пособники не были задержаны, а жителю Узбекистана пришлось пересечь границу с Россией, чтобы его легенда оставалась правдоподобной, передает ТАСС.

— Документы начали проверять, там у меня просроченная регистрация была. В итоге они документы мои забрали и меня забрали. И предложили работу, — рассказал провокатор о своих пособниках в ходе допроса.

Кроме того, ФСБ продолжает раскрывать подробности диверсии на газопроводе у одного из крымских сел. Ведомство сообщило, что ее подготавливали украинские спецслужбы и «Меджлис»*. Также названы имена руководителей операции. Диверсию санкционировал начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Он также принял участие в неудачной террористической акции в 2016 году.

* «Меджлис» — запрещенная в РФ экстремистская организация.