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В Кремле прокомментировали введение санкций США против 35 россиян

Полина Долганова

Политика
В Кремле прокомментировали введение санкций США против 35 россиян
Фото: Администрация президента РФ

Возможное принятие США новых санкций в отношении 35 граждан России является наихудшим сценарием развития двусторонних отношений между странами. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Конечно же, это наихудший сценарий развития наших отношений, — заявил представитель Кремля.

По его словам, санкции в отношении российских чиновников и топ-менеджеров перечеркнут «дух Женевы», намекая на некоторое установление контакта между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в ходе переговоров в Женеве.

По словам Пескова, России остается ждать, прислушается ли правительство США к рекомендациям относительно этих санкций, передает ТАСС.

23 сентября сообщалось, что комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции в отношении 35 россиян. Фигуранты списка, по мнению Вашингтона, якобы причастны к нарушениям прав человека. В списке есть журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, бизнесмен Роман Абрамович, глава Газпрома Алексей Миллер и другие.

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