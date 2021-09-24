Названы знаки зодиака, которым трудно избавиться от лишнего веса

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Астрологи убеждены, что некоторым знакам зодиака звезды не дают избавиться от лишнего веса. Даже несмотря на то, что стройность может зависеть от привычек, питания и генетики.

Так, например, Рыбы могут легко убедить себя, что можно не вставать лишний раз на весы, чем следовать диете.

Близнецам тоже не легче. У них не получается быть сторонниками ЗОЖ, потому что они часто не следят за здоровым питанием.

Ракам тяжело смириться с проблемами в жизни, поэтому стресс является их постоянным спутником. Все неудачи они заедают, а потом грустят, подсчитывая лишние килограммы.

Львы любят побаловать себя деликатесами. Это увлечение может печально отразиться на их фигуре. Несмотря на это, Львы могут прекрасно следовать диете, а также заниматься спортом.

Козерогам очень трудно избавиться от привычек, которые могут быть как полезными, так и вредными. Допустим, если обладатели этого знака зодиака следуют правильному питанию, то они будут старательно соблюдать его. Но если Козероги предпочитают провести вечер с вкусной едой, то это может привести к печальным последствиям для фигуры, сообщает Пятый канал.

Худеть можно не только от полезной пищи. Если очень хочется сладкого, то 30 граммов горького шоколада не отразятся на фигуре, сообщила диетолог-нутрициолог Лора Филиппова. Кроме этого, фабричные сладости можно заменить фруктами и ягодами — разрешается съедать до 350 граммов в сутки.