Автоэксперт объяснил, кто не сможет пройти техосмотр

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Перед прохождением техосмотра водитель должен внимательно оценить состояние своего автомобиля: в частности, проверить работу фар, звукового сигнала и стеклоочистителей. При наличии неисправностей успешно пройти техосмотр не получится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

Эксперт отметил, что не стоит приезжать на техосмотр на неисправном автомобиле.

— Если в процессе техосмотра обнаружатся какие-то поломки, то придется приезжать повторно, в чем, конечно, автомобилисты не заинтересованы, — рассказал специалист.

Перед осмотром нужно проверить состояние фар, звукового сигнала и стеклоочистителей, посоветовал собеседник «ВМ».

Также нужно оценить работоспособность ручного тормоза, подчеркнул Гудков.

— Проверить тормоза визуально сложно, но можно хотя бы попробовать, как работает ручной тормоз. Для этого нужно поставить машину на уклоне и проверить, удерживает ли ее ручной тормоз, — объяснил эксперт.

В машине обязательно должен быть знак аварийной установки, отметил Гудков. Также нужно проверить, не истек ли срок годности у аптечки и огнетушителя.

Автомобиль нужно предоставлять на техосмотр в чистом виде, поэтому его обязательно нужно помыть перед приездом, заключил собеседник «ВМ».

В Госдуму РФ ранее внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей. Правительство готово поддержать инициативу. Идею уже одобрила комиссия по безопасности дорожного движения.