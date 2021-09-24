Путин предложил членам Совбеза обсудить безопасность Союзного государства РФ и Белоруссии

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Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания предложил членам Совета безопасности обсудить вопросы защищенности Союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что суть Союзного государства России и Белоруссии заключается в улучшении жизни народов двух стран.

9 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин согласовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко все 28 программ по Союзному государству. Это, по словам российского лидера, придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, а также поможет в создании дополнительных рабочих мест.

В документах идет речь об интеграции валютных систем, о борьбе с терроризмом и принципах взимания косвенных налогов. Договор о едином газовом рынке будет подписан до 1 декабря 2023 года.