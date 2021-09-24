Батуты и японский сад: новая зона отдыха появилась на западе столицы

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 35к2 Карта всех событий

Благоустройство дворовых территорий на западе Москвы в районе Дорогомилово завершено. Между домами 35 и 35к2 на Кутузовском проспекте и домом 44/28 на улице Студенческой появилось новое общественное пространство.

Территорию озеленили, высадив более 1000 кустарников и 50 деревьев. Также появился долгожданный японский сад, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Покрытие тротуаров было обновлено, а для автомобилей были созданы дополнительные парковочные места.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В общественном пространстве установили четыре зоны с садовыми диванами, где все желающие могут отдохнуть и насладиться тихим местом.

Появились новые детские площадки с батутами и игровыми комплексами. На спортивной площадке обустроили место для игры в баскетбол и футбол, а также установили уличные тренажеры и навесы.

Отмечается, что на территории уже в ближайшее время завершится монтаж фонтана.

В следующем году будут проведены работы по благоустройству сквера «Патриот» в Котельниках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.