Батуты и японский сад: новая зона отдыха появилась на западе столицы

Благоустройство дворовых территорий на западе Москвы в районе Дорогомилово завершено. Между домами 35 и 35к2 на Кутузовском проспекте и домом 44/28 на улице Студенческой появилось новое общественное пространство.
Территорию озеленили, высадив более 1000 кустарников и 50 деревьев. Также появился долгожданный японский сад, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Покрытие тротуаров было обновлено, а для автомобилей были созданы дополнительные парковочные места.
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
В общественном пространстве установили четыре зоны с садовыми диванами, где все желающие могут отдохнуть и насладиться тихим местом.
Появились новые детские площадки с батутами и игровыми комплексами. На спортивной площадке обустроили место для игры в баскетбол и футбол, а также установили уличные тренажеры и навесы.
Отмечается, что на территории уже в ближайшее время завершится монтаж фонтана.
В следующем году будут проведены работы по благоустройству сквера «Патриот» в Котельниках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
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