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«Синдром отмены»: доктор Мясников назвал способы избавления от вредных привычек

Анна Михалюк

Общество
«Синдром отмены»: доктор Мясников назвал способы избавления от вредных привычек
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Телеведущий и врач-терапевт Александр Мясников объяснил, как бороться с синдромом отмены.

Одна из главных вредных привычек — курение. От нее, по мнению доктора, не стоит отказываться одномоментно, сначала нужно настроиться.

— Это нормально, если вы бросаете курить, но хотите этого опять через какое-то время. Только 3–6 процентов курильщиков могут бросить курить с первого раза. Вполне логично уменьшать курение постепенно, отходить от него планово. Нужно полностью избавиться от курящего окружения, избегайте запаха сигарет, зажигалок, пепельниц, — посоветовал доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Также в качестве замены лучше не пользоваться электронными сигаретами, так как они вызывают болезни легких.

Второй главной вредной привычкой является злоупотребление алкоголем. При борьбе с алкоголизмом главное — желание самого пациента избавиться от пагубной привычки.

— Все кодирования не работают. Нужно хотеть. Недаром в обществе анонимных алкоголиков нужно, когда пришел, сказать: «Я алкоголик. Мне необходимо лечение». Без признания нет лечения. Но стоит помнить, что малые дозы алкоголя уменьшают риски развития инфарктов, инсультов. Во всех странах. Это или бокал вина, или пива, или рюмка водки, — объясняет доктор.

В случае зависимости от сладкого или соленого доктор рекомендует переходить от фабричных продуктов к натуральным. Например, вместо конфет и шоколада есть сладкие фрукты: виноград или бананы.

Еще одна из зависимостей — это кофе, но отказываться от него Мясников не рекомендует.

— От кофе отказываться не нужно. Он полезен для печени, помогает при остеопорозе, подагре, раке простаты. Зачем от этой полезной вещи отказываться? — пояснил врач.

Ранее диетолог рассказал, как можно есть картошку и худеть. Он назвал способ приготовления, благодаря которому блюдо становится менее вредным.

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