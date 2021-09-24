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Лифт с людьми застрял в одном из столичных вузов

Виктория Сикерина

Происшествия
Лифт с людьми застрял в одном из столичных вузов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Сретенка, 29 Карта всех событий

Лифт с людьми застрял в здании Московского государственного психолого-педагогического университета в центре столицы. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах.

Инцидент произошел из-за короткого замыкания. В результате этого из вуза самостоятельно эвакуировались 50 человек.

— Произошло короткое замыкание на четвертом этаже Московского государственного психолого-педагогического университета по адресу улица Сретенка, 29, — рассказал источник.

По словам собеседника «ВМ», возгорания и задымления в здании не было.

В четверг, 23 сентября, в одной из многоэтажек Москвы на Братиславской улице лифт уехал с открытыми дверями наверх. Молодые люди вовремя успели выскочить из кабины. Кадры произошедшего позже появились в Сети.

По данному факту Следственный комитет организовал проведение доследственной проверки.

Также в пятницу. 24 сентября, в пресс-службе СК РФ рассказали, что студент, который готовил нападение на техникум в Красноярске, помещен в психоневрологический диспансер для обследования из-за признаков психического заболевания.

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