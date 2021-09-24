Студент, готовивший стрельбу в техникуме Красноярска, помещен в психдиспансер

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Молодой человек, который готовил нападение на техникум, помещен в психоневрологический диспансер для обследования из-за признаков психического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

— По версии следствия, в 2020 году во время обучения в КГБПОУ «Южный аграрный техникум» в Краснотуранском районе Красноярского края у обвиняемого в результате произошедшего со сверстниками конфликта, допускавшими, по его мнению, оскорбительные действия, возник умысел на совершение их убийства, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, в мае студент приобрел патроны для имеющегося у него аэрозольного устройства. Он собирался убить трех своих обидчиков в стенах учебного заведения.

— 18-летний фигурант был задержан. Ему избрана мера пресечения, вину он признал, с ним выполняются следственные действия, — заключили в пресс-службе СК РФ.

Молодого человека задержали утром 24 сентября. Отмечалось, что он готовил нападение на учебное заведение в Красноярском крае. У него изъяли оружие и патроны, а также избрали меру пресечения.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил комплекс мер, призванных предотвращать подобные случаи. Он считает, что необходимо оградить подрастающее поколение от вредоносной информации из интернета, активизировать молодежные движения, усилить меры безопасности в образовательных организациях и воспитывать в молодежи нравственные ценности.