Автомобиль врезался в препятствие на МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 55-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Автомобиль не справился с управлением и врезался в препятствие на внутренней стороне 55-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные городские службы.

Из-за ДТП заняты две полосы движения в сторону развязки с улицей Горбунова. Для транспортного движения доступны пять полос.

— Движение затруднено, по возможности объезжайте данный участок, — заявили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также в пятницу, 24 сентября, на Варшавском шоссе в районе дома № 37 произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Из-за происшествия была занята одна полоса движения в сторону центра. Четыре полосы остались свободными для проезда автомобилей.

В четверг, 23 сентября, в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что за восемь месяцев текущего года в авариях на дорогах столицы погибли восемь детей, а травмы получили свыше 500 несовершеннолетних.