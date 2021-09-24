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Голикова раскрыла средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году

Иван Юминов

Экономика
Голикова раскрыла средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году в России составит 18 521 рубль. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 24 сентября.

— Проектом бюджета Пенсионного фонда РФ среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам предусмотрен в 2022 году на уровне 18 521 рубля, — рассказала зампред правительства.

Ежемесячные денежные выплаты с 1 февраля ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8 процента, добавила она. Увеличение в 2023 и 2024 годах составит четыре процента, оно коснется около 14,5 миллиона россиян, приводит слова Голиковой ТАСС.

21 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что с начала 2022 года россияне начнут получать все положенные выплаты автоматически. По его словам, нововведение коснется всех выплат, кроме пенсий, компенсаций, пособий и единовременной выплаты при рождении ребенка.

Средства будут поступать гражданам в беззаявительном порядке в электронном виде. Мишустин подчеркнул, что автоматизированный процесс намного проще и быстрее традиционного.

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