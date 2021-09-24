«Я болею»: Галицкий назвал причину отсутствия на матчах «Краснодара»

Фото: Youtube / Коммент.Шоу

Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал, что не присутствовал на последних домашних матчах команды из-за болезни.

— Здесь не секрет: я болею. У меня такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры и общаться с клубом в таком количестве, в котором необходимо президенту клуба, — объяснил он.

Предприниматель добавил, что в данный момент находится «не в той форме» и поэтому пропускает некоторые игры. История клуба не должна заканчиваться на одном человеке, отметил Галицкий в YouTube-шоу «Коммент.Шоу».

В конце августа стало известно, что композитор Ханс Циммер, написавший музыку к фильмам «Гладиатор», «Интерстеллар» и к мультфильму «Король Лев», стал автором гимна футбольного клуба «Краснодар».

Известно, что это не первая футбольная музыка композитора. Он написал гимн чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году.

ФК «Краснодар» анонсировал еще в 2019 году, что Циммер станет автором их гимна. Сумма контракта с известным музыкантом не раскрывается. Аранжировщиком музыки выступил российский музыкант Антон Беляев.

16 сентября сообщалось, что сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА по результатам первых трех матчей под руководством нового тренера Валерия Карпина. Теперь команда занимает 37-е место, а не 41-е, как было ранее.