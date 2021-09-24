Грабитель-рецидивист попался с поличным на западе Москвы

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Россия, Москва, Молдавская улица Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемого в попытке грабежа на западе столицы. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил «Вечерней Москве» начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, задержание злоумышленника произошло на Молдавской улице. Патруль услышал женские крики о помощи и незамедлительно прибыл на место происшествия. Сотрудники полиции увидели, как мужчина пытается украсть что-то у лежащей на земле девушки.

— Заметив приближающихся полицейских, злоумышленник вырвал из рук жертвы телефон и попытался убежать. Мгновенно среагировав на происходящую ситуацию, один из сотрудников полиции побежал вдогонку за мужчиной, в то время как его напарник оказывал девушке необходимую помощь. Благодаря четким, решительным и профессиональным действиям полицейских злоумышленник в считаные минуты был задержан с поличным, — рассказывал Васенин.

Позже, полицейские установили, что злоумышленником оказался ранее судимый 29-летний приезжий мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж».

Девушке вернули украденные личные вещи, а злоумышленника заключили под стражу.

В пятницу, 24 сентября, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Брянской области задержали гражданина Узбекистана, который принимал участие в спецзадании по наводке украинских силовиков. Сотрудники установили, что мужчина незаконно пересек государственную границу между Украиной и Россией и находился в состоянии наркотического опьянения.