Деятельность двух организаций сайентологов признали нежелательной в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность двух американских организаций сайентологов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 24 сентября.

— По результатам изучения поступивших материалов 24 сентября 2021 года в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int. (Всемирный институт сайентологических предприятий, США) и Church of Spiritual Technology — CST (Церковь духовной технологии, использующая также наименование L. Ron Hubbard Library (Библиотека Л. Рона Хаббарда), США), — говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность данных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности РФ. В настоящее время данные о принятом решении передали в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

20 сентября СМИ сообщили, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует запустить систему поиска нежелательного фотографического и видеоконтента в интернете. Такая разработка получила название «Окулус». Отмечается, что система выявления противоправных материалов будет работать на основе искусственного интеллекта. Как рассказали представители ГРЧЦ, это поможет в значительной степени увеличить эффективность нововведения.

Тем не менее специалисты опасаются, что новый механизм выявления незаконных фото и видео замедлит работу анализируемых порталов. 15 сентября ведомство обнародовало тендер на сумму 15 миллионов рублей на разработку соответствующей системы. Запустить механизм планируется в 2022 году. «Окулус» будет искать в интернете экстремистские материалы, порнографию и призывы к самоубийству.