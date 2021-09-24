Альпинист рассказал, можно ли покорять Эльбрус осенью

Фото: МЧС

Восхождение на самую высокую точку России и Европы — Эльбрус — возможно в любое время года при наличии хорошего гида-проводника. Об этом «Вечерней Москве» заявил член правления Федерации альпинизма России, мастер спорта международного класса Александр Одинцов.

По словам спортсмена, легче всего идти с южного склона, со стороны Кабардино-Балкарской Республики. Это самый простой и популярный маршрут.

— Там доступ спасателей облегчен. А до высоты 4000 метров над уровнем моря можно подняться на подъемнике, на высоте 4200 метров оборудованы комфортабельные лагеря. Маршрут с севера посложнее: там подъемников нет — своими ножками топать приходится. При наличии либо опыта восхождения, либо хорошего сопровождающего это довольно безопасное мероприятие, — отметил эксперт.

Если говорить о погодных условиях, то для покорения не станет проблемой даже мороз. Сам Одинцов ходит на Эльбрус в ботинках, предназначенных для температур Эвереста, а там они могут опускаться и до минус 50 градусов.

Неприятностью же для путешественника может стать ветер, но, если имеются альпинистские навыки, человек умеет пользоваться страховкой, это все его выручит. Кроме того, сейчас верхняя часть горы покрыта льдом, поэтому с собой спортсмен рекомендует брать веревку, ледовые крючья и альпинистские ледобуры.

Само по себе покорение Эльбруса не относится к числу сложных, однако, если человек решился на этот шаг, отнестись к нему стоит со всей серьезностью. Гора эта хоть и простая для восхождения, но «очень коварная» из-за переменчивой погоды, предупреждает Одинцов. Поэтому недостаток альпинистской подготовки или неправильный выбор проводника могут привести к трагедии.

По разным причинам на Эльбрусе люди гибнут каждый год. Одна из таких трагедий произошла в ночь с 23 на 24 сентября. Группа из 16 туристов в сопровождении 4 гидов попала в шторм с порывами ветра, слабой видимостью и запросила помощи у МЧС. Большинство участников похода вернулись из него с обморожением, так и не достигнув вершины, а пятерых человек спасти не удалось.