Переломы, обморожения и фатальные ошибки: можно ли было избежать трагедии на Эльбрусе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 23 сентября, при восхождении на Эльбрус произошла трагедия. Группа из 20 альпинистов на высоте более 5000 метров попала в сложные метеорологические условия и запросила помощь у МЧС. Большинство участников похода удалось спасти, однако пятеро скончались. О подробностях трагедии и возможных ее причинах — в материале «Вечерней Москвы».

Покорение самой высокой точки Европы организовала группа гидов под руководством Дениса Алимова. Сам он живет в Санкт-Петербурге, но туры на Эльбрус проводит регулярно. Всего гидов было четверо: два лидера (Илья Чуйков и Антон Никифоров) и два помощника (Таулан Кипкеев и Игорь Даньков). Как минимум у гидов-лидеров был опыт восхождения на Казбек, Эльбрус и другие вершины. Также они прошли курсы лавинной подготовки и психологии альпинизма. У Алимова есть опыт покорения вершин в Гималаях, но в этом походе на Эльбрус он не участвовал.

Туристы были из разных городов — Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Якутска, Тюмени, Москвы, Тольятти, Обнинска и других, всего — представители 11 регионов.

Смерть на седловине

По информации, опубликованной в группе организаторов мероприятия в соцсети «ВКонтакте», на плато вершины группа поднялась примерно к 10 утра. Там одной из участниц, 36-летней Анне Макаровой, стало плохо, и было принято решение спустить ее на седловину — приют на высоте 5300 метров, где альпинисты могут отдохнуть. Сама группа пошла дальше, к вершине. Затем резко упало давление, разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега упала до полуметра.

Девушка, которую спустили на седловину, вскоре скончалась на руках у одного из гидов. Он решил спускаться дальше самостоятельно. Остальные члены группы, находящиеся в это время на высоте 5400 метров (примерно на 200 метров ниже вершины), в условиях непогоды подали сигнал SOS и с тремя гидами начали спуск. Это было примерно в 15 часов. Они разделились на три части, с «быстрыми» и «медленными» участниками, с целью избежать массового замерзания. Тем не менее дальнейших несчастий избежать не удалось.

Видео: МЧС Кабардино-Балкарии

Во время спуска один из участников похода порвал связки, это замедлило движение вниз. Затем на тропе умерли два человека, еще двое потеряли сознание и скончались уже на станции Гарабаши на высоте 3900 метров. Все погибшие были женщинами в возрасте от 32 до 40 лет.

Большинство групп остались в безопасном месте

Спасательная операция началась практически сразу, как только поступил сигнал SOS. Более того, как сообщил «Вечерней Москве» член правления Федерации альпинизма России, мастер спорта международного класса Александр Одинцов, со скончавшейся на седловине девушкой спасатели успели даже поговорить незадолго до ее смерти. Других туристов сотрудники МЧС искали несколько часов.

Погодные условия были небезопасными. Порывы ветра достигали 40–70 метров в секунду, видимость не превышала метра, а температура воздуха была минус 20 градусов. В такую погоду, говорит Одинцов, на вершину идти не стоило, несмотря на то, что Эльбрус по уровню сложности считается очень легкой горой, тем более с южного склона. И все группы, которые находились рядом (их было огромное количество, согласно его источникам), решили переждать непогоду и не пошли наверх.

Кроме того, в социальных сетях участники других походов в эту ночь пишут о том, что их группам, начавшим восхождение, пришлось разворачиваться на высоте 4800 метров и спускаться до 3900 метров, чтобы не попасть в пургу. Гиды не стали подвергать жизни своих клиентов опасности. Почему решили продолжить восхождение группы под управлением Чуйкова и Никифорова, неизвестно.

Вершина простая, но коварная

Один из выживших альпинистов, музыкант Дмитрий Парахин, так описывает события: «Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров 100 по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал. Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два и понесли парня вниз».

Спасатели, по словам Парахина, прибыли около 23 часов. Ближе к двум часам ночи 24 сентября операция по спасению людей была завершена. У всех пострадавших наблюдалось сильное обморожение, у некоторых также диагностированы переломы конечностей.

Фото: Telegram / Mash

Что привело к трагедии, пока точно сказать нельзя. По факту гибели пятерых человек возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фатальной причиной, говорят организаторы, стала сломанная нога одного из мужчин. А, по мнению эксперта, всему виной — неправильные действия гидов. Одинцов, являющийся инструктором по альпинизму с 1980 года, сам несколько десятков раз поднимался на Эльбрус и считает эту вершину очень простой, но при этом коварной.

«Клиенты — слепые котята»

Погодные условия, отмечает эксперт, на самой высокой точке Европы могут измениться буквально за час. В такую погоду, какая была 23 сентября, на склоны ходят только самые отчаянные профессионалы, которым хочется острых ощущений, но и то не с клиентами. В данном случае поход надо было сразу прекращать, как только первой девушке стало плохо. Тем более если она умерла от сердечной недостаточности. Это состояние наступило у нее не сразу, и опытный инструктор должен был заметить его признаки. Кроме того, гидов с таким количеством непрофессионалов должно работать больше.

— Мы здесь видим четырех гидов — два лидера и два помощника. И это еще хуже. Потому что тут только два человека, которые хоть что-то понимают в альпинизме, остальные, по сути, как привязанные шнурки. Я очень сомневаюсь в их квалификации, поскольку ни одного из этих сопровождающих те, кто постоянно работают на Эльбрусе, не знают, — рассказал специалист.

Если кто-то из четверых гидов попадет под следствие, Федерация альпинизма их выручать не будет, заверил Одинцов. Организатор похода Алимов, с его слов, в Петербургском альпинистском сообществе также неизвестен. Само происшествие собеседника «ВМ» как профессионала крайне возмутило.

— Клиенты — котята слепые. Им сказали «направо», они — направо. Я работаю инструктором с 1980 года, но я всегда исходил из предположения, что мой клиент может быть хоть доктором наук, но на вершине он ничего не знает, и это меня всегда выручало. А у этих ребят (гидов — прим. «ВМ») явно нет квалификации. Это запредельно. В интернете публикуют рекламу «Восхождение на Эльбрус, светит солнце, и все красиво», а люди покупаются, платят большие деньги, порой это приводит вот к таким негативным последствиям. Организаторами таких туров движет желание только денег заработать, — заключил эксперт.