«Сорвались»: альпинист раскрыл подробности трагедии на Эльбрусе

Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Один из участников группы альпинистов, некоторые члены которой трагически погибли при восхождении на Эльбрус, рассказал о причинах произошедшего.

По его словам, во время экспедиции группа заблудилась.

— Сорвались, пролетели метров сто по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал, — сказал выживший член команды по имени Дмитрий.

Он добавил, что, несмотря на оперативно поданный сигнал бедствия, спасатели смогли добраться до места инцидента только тогда, когда сами альпинисты спускались с горы, передает е1.ru.

Видео: Telegram-канал ТАСС

В четверг, 23 сентября, на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели. Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти. Ночью 24 сентября поступила информация, что жертвами трагедии стали пять человек.

В результате случившегося Следственный комитет в Кабардино-Балкарии организовал доследственную проверку.