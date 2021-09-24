Стало известно о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Альпинисты, которых спасли на Эльбрусе, получили сильные обморожения и травмы. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

— Сильное обморожение почти у всех. У некоторых имеются переломы конечностей. «Медицина катастроф» сейчас встречает их на высоте почти четыре тысячи метров, — рассказал он.

Глава регионального МЧС добавил, что еще 12 машин скорой помощи дежурят у подножия горы, на поляне Азау, передает ТАСС.

Эльбрус.mp4 / Видео: Telegram-канал ТАСС

На горе Эльбрус, на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. Сообщалось, что спасатели обнаружили четырех человек, один из них без признаков жизни. Поиски продолжаются. В них задействованы более 20 спасателей и семи единиц техники.

Четырнадцать альпинистов нашли живыми, еще двое, предварительно, живы, к ним направились спасатели. Три человека погибли.