Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Стало известно о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов

Юлия Курганова

Происшествия
Стало известно о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Альпинисты, которых спасли на Эльбрусе, получили сильные обморожения и травмы. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

— Сильное обморожение почти у всех. У некоторых имеются переломы конечностей. «Медицина катастроф» сейчас встречает их на высоте почти четыре тысячи метров, — рассказал он.

Глава регионального МЧС добавил, что еще 12 машин скорой помощи дежурят у подножия горы, на поляне Азау, передает ТАСС.

Эльбрус.mp4 / Видео: Telegram-канал ТАСС

На горе Эльбрус, на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. Сообщалось, что спасатели обнаружили четырех человек, один из них без признаков жизни. Поиски продолжаются. В них задействованы более 20 спасателей и семи единиц техники.

Четырнадцать альпинистов нашли живыми, еще двое, предварительно, живы, к ним направились спасатели. Три человека погибли.

Читайте также:
ПострадавшиеЭльбрусМЧС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте