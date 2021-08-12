«Увидел воду, и раздался удар»: почему на Камчатке разбился вертолет Ми-8 с туристами

Фото: youtube/Planespotter1

В Камчатском крае в четверг, 12 августа, потерпел крушение вертолет Ми-8. Из 13 пассажиров и трех членов экипажа, находившихся на борту, погибли восемь. Последняя информация о трагедии и версии случившегося — в материале «Вечерней Москвы».

Удар о воду

Вертолет выполнял туристический рейс с отдыхающими из Москвы и Санкт-Петербурга по маршруту поселок Николаевка — озеро Курильское — вулкан Ксудач — Ходуткинские горячие источники. Продолжительность такой экскурсии с двумя остановками составляет шесть часов. Рядом с вулканом Ксудач посадка осуществляется только по решению экипажа, если позволяют погодные условия. Цена билета на перелет составляла от 38 до 46 тысяч рублей.

Авиакатастрофа произошла, когда вертолет заходил на посадку в первом пункте маршрута. По воспоминаниям выживших пассажиров, о внештатной ситуации никто не сообщал.

— Началось снижение для посадки сквозь облако тумана. Туман был в виде молока, довольно плотный и густой. Просто началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя, закончившееся ударом о воду. После чего пошел крен на нос, мгновенно затопило борт, я увидел щель в задней рампе, открывшейся с помощью воды, и оттуда выплыли те, кто находился в задней части салона, — приводит Baza слова уцелевшего пассажира Георгия Кованцева.

«Меня подняло наверх»

Для другого выжившего пассажира Виктора Стрелкина из Санкт-Петербурга авария была полностью неожиданностью. Большую часть поездки мужчина спал, поскольку видимость была никакая. Виктор понял, что что-то случилось только тогда, когда вода хлынула уже ему в лицо. Проснувшись, по собственному признанию, он не успел отстегнуть рядом сидящего пассажира, который был сыном его друга.

— Я отстегнул себя, меня подняло сразу наверх, где был какой-то кусок воздуха. Я успел вдохнуть, и все вокруг заполнилось водой. Куда-то нырять вниз? Вообще было непонятно. Я сидел на первом ряду, дверь в кабину пилотов была распахнута. Там был свет, фонарь был разбит. Меня что-то туда вытолкнуло. По моим ощущениям, глубина была уже 8–9 метров, — рассказал мужчина пресс-службе правительства Камчатского края.

Видео: Правительство Камчатского края

Сам он занимается фридайвингом, и это помогло ему даже в сонном состоянии быстро сориентироваться. При всплытии видимость оказалась примерно 20 метров. Густой туман сохранялся и на поверхности воды, в которой барахтались те, кто также смог спастись.

Помощь, по словам Стрелкина, подоспела быстро — через пять минут людей уже подбирали две лодки. Сначала из воды вытащили пассажиров, а затем к группе прибились второй пилот, который смог выбраться сам, и бортмеханик в тяжелом состоянии с многочисленными переломами. Командира воздушного судна спасти не удалось — он ушел на дно озера вместе с вертолетом.

Чудесное спасение

Также на борту находился известный телеведущий Николай Коржаневский. Ему тоже удалось спастись. На своей странице в Facebook он написал, что сейчас «в полном порядке» и «ему очень повезло».

— Мы долетели за час до озера Курильское. Не видно было ничего, мы потеряли прилично высоту. Но снижение было контролируемым до последней минуты. Потом я буквально в трех метрах от себя увидел воду и раздался удар. Я быстро сориентировался, отстегнул ремни и вышел через грузовой отсек, — сказал мужчина в интервью телеканалу «Россия 24».

Само спасение он называет чудесным. Катера подоспели очень быстро, порой глуша моторы и ориентируясь на крики. Вместе с тем Корженевский не понимает, почему в таких условиях КВС принял решение садиться, ведь картина перед глазами пассажиров и экипажа была примерно одной и той же — нулевая видимость.

Сложный регион

В причинах такого действия будут разбираться следователи и специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Возбуждено уголовное дело. Как считает авиационный эксперт, полковник запаса Евгений Матвеев, летавший на вертолетах Ми-8, о стопроцентной вине командира воздушного судна в трагедии пока говорить рано.

— Камчатка — очень сложный регион в плане рельефа. Природно-климатические условия там тоже очень сложные. В туман, когда ничего не видно, сложная ориентация в пространственном положении ставит перед пилотом сложные задачи, и не всегда они могут с ними справиться. Я не могу однозначно сказать, что в этом вина летчиков, но если почитать дальневосточную прессу, то у КВС уже был инцидент, связанный с аварией, — пояснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Говорить о технической неисправности или конструктивных недостатках вертолета тоже преждевременно, поскольку до конца неизвестно, какие приборы там стояли и как они работали, уточняет он. В то же время, констатировал Матвеев, летчики привыкли летать в простых метеоусловиях. Известно, что вертолет проходил ремонт в 2020 году.

— У нас основной причиной аварийности вертолетов является потеря пространственного положения. Летит вертолет в простых условиях, потом они усложняются резко и надо переключиться на приборы. Здесь нужен опыт полета по приборам. Насколько человек готов и насколько приборы соответствуют взаимодействию пилота и машины, в этом и лежит разгадка. Но мое мнение — это не чисто пилот виноват, а проблема взаимодействия человека с техникой при определении пространственного положения. Таких катастроф, к сожалению, много, — добавил собеседник «ВМ».

Потеря ориентации за 56 секунд

Чтобы избегать подобных происшествий, говорит вертолетчик, нужно активно тренироваться, ставить на воздушные суда нормальное приборное оборудование с обратной индикацией. Камчатка — сложный регион в плане пилотирования, и ошибку может допустить даже опытный летчик.

— Любой летчик может допустить ошибку. Потеря пространственного положения наступает через 56 секунд. У самого хорошего летчика в жизни это происходило, просто это не заканчивалось трагедией. Но он потерялся и нашелся. Здесь же выводы делать рано, — убежден Матвеев.

Традиционно в контексте авиакатастроф различные спикеры и журналисты обращают внимание на возраст техники.

Ми-8Т — рабочая лошадка

В данном случае вертолет был далеко неновым. Он был выпущен на Улан-Удэнском авиационном заводе 14 декабря 1984 года в модификации Ми-8Т — одной из самых распространенных в данном типе. За 36 лет своей эксплуатации им владели 235-й отдельный правительственный авиаотряд, управление гражданской авиации Центральных районов Министерства гражданской авиации СССР. Во времена современной России вертолет принадлежал «Камчатским авиалиниям» и компании «Витязь-Аэро», где свой путь и закончил.

— У нас 70 процентов налета в России в гражданской авиации на Ми-8Т. Это старая рабочая лошадка. С учетом экономического положения, не факт, что разбившуюся машину после ремонта оснастили современным оборудованием. Раз мы летаем на таких вертолетах из прошлого поколения, они хорошие, спору нет, но время идет вперед — люди меняются, поколения меняются, пилоты меняются, операции взаимодействия с техникой меняются, — пояснил Матвеев.

Эксперт подчеркнул, что на Камчатке произошла тяжелая, сумасшедшая трагедия, тем более, в ней погиб ребенок. Это недопустимо, тем более, на туристическом рейсе, где должны быть соблюдены абсолютно все меры безопасности. Но, к сожалению, подобное происходит в нашей стране чуть ли не каждый год, заключил специалист.

Вертолет Ми-8, упавший в озеро Курильское, сейчас лежит на глубине более 100 метров. У спасателей пока нет возможности подобраться к нему и достать тела погибших. Однако в ближайшее время на место ЧП привезут необходимое оборудование. Жизни восьми спасшихся пассажиров и членов экипажа ничего не угрожает.