Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке: что известно о катастрофе

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Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке в четверг, 12 августа. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Его судьба пока неизвестна.

По последним данным, удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский.

На месте трагедии продолжаются поиски пропавших людей.

— Всего в спасательной операции задействованы группировка численностью более 60 человек и 10 единиц техники, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вертолет погрузился на глубину более 100 метров. Водолазы пока не могут к нему опустится, так как оснащены оборудованием для спусков на глубину не более 20 метров, передает РИА Новости.

По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

После крушения вертолета Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, которые находились на борту вертолета. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия.

Для родственников пассажиров вертолета в региональном главке МЧС РФ открыли телефон горячей линии.