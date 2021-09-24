Подмосковных полицейских поймали на взятке и обороте наркотических средств

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Трех сотрудников линейного управления МВД на станции Москва-Рязанская обвинили в получении взятки и покушении на незаконный оборот наркотических средств. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, его заместителя и старшего оперуполномоченного этого же отдела.

Им предъявили обвинение по статьям «Получение взятки» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

— По предварительным данным, сотрудники полиции получили взятку в размере 200 тысяч рублей за несоставление документов по факту противоправных действий гражданина, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. А также они совершили покушение на сбыт наркотических веществ, — рассказала Врадий.

Вскоре следствие обратится в суд с целью заключения всех троих под стражу.

В среду, 22 сентября, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала «ВМ», что сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими задержали 28-летнего мужчину из ближнего зарубежья, который подозревается в сбыте наркотических средств.