В Мосприроде объяснили, почему в столице зацвели каштаны

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В связи с изменениями температуры воздуха в столице, началось цветение отдельных деревьев каштана. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

— Изменение погодных условий, когда после похолодания наступает потепление, вызывает так называемую повторную вегетацию растений. Таким образом, растение, пережившее стресс, может снова зацвести. Сотрудниками Мосприроды не наблюдается массового цветения каштана, — рассказали в пресс-службе.

Работники Мосприроды отметили, что повторное цветение растения в осенний период ослабляет его и в дальнейшем может привести к неблагоприятным последствиям, передает агентство городских новостей «Москва».

Тем временем синоптики сообщили, что в жителей столицы с понедельника, 27 сентября, будет радовать хорошая погода. Дожди прекратятся, из облаков выглянет солнце. Погода будет такой, какую принято называть бабьим летом. При этом температура в дневные часы составит 11–13 градусов тепла, по ночам — в пределах 3–6. И такая теплая погода продлится до конца недели. На ближайших же выходных синоптики ожидают дождь.