Две машины столкнулись с двумя мотоциклами на Варшавском шоссе

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Два автомобиля и два мотоцикла врезались друг в друга на Варшавском шоссе перед развязкой с Нагатинской улицей в Москве. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что ДТП случилось на магистрали в сторону центра. В настоящий момент на участке для движения доступны две полосы из пяти.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

— Выбирайте пути объезда, — порекомендовали водителям в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Похожая авария произошла в первой половине дня 24 сентября. На Варшавском шоссе в районе дома № 37 столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате транспортное движение в сторону центра было затруднено.

В четверг, 23 сентября, в пресс-службе Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО» заявили, что метод контроля средней скорости — самый эффективный инструмент по борьбе с аварийностью и смертностью на дорогах.