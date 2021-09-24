Две машины столкнулись с двумя мотоциклами на Варшавском шоссе

Два автомобиля и два мотоцикла врезались друг в друга на Варшавском шоссе перед развязкой с Нагатинской улицей в Москве. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
В ведомстве отметили, что ДТП случилось на магистрали в сторону центра. В настоящий момент на участке для движения доступны две полосы из пяти.
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
— Выбирайте пути объезда, — порекомендовали водителям в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Похожая авария произошла в первой половине дня 24 сентября. На Варшавском шоссе в районе дома № 37 столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате транспортное движение в сторону центра было затруднено.
В четверг, 23 сентября, в пресс-службе Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО» заявили, что метод контроля средней скорости — самый эффективный инструмент по борьбе с аварийностью и смертностью на дорогах.
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