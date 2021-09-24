Беглов уволил двух вице-губернаторов Санкт-Петербурга после претензий ЦИК

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей вице-губернаторов города Александра Бельского и Николая Бондаренко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу, 24 сентября.

— Губернатор Александр Беглов подписал распоряжения об освобождении от государственной должности Санкт‑Петербурга вице-губернатора Санкт‑Петербурга Александра Бельского и вице-губернатора Санкт‑Петербурга Николая Бондаренко, — говорится в сообщении.

Беглов также отправил в отставку главу администрации Выборгского района Валерия Гарнеца, председателя городского комитета по социальной политике Александра Ржаненкова и руководителя администрации Приморского района Николая Цеда, отмечается на сайте ведомства.

19 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что организаторы нарушений на выборах в Санкт-Петербурге должны быть наказаны. Зампред комиссии Николай Булаев при этом отметил, что у ведомства есть в работе жалобы по организации работы на выборах в городе.

Памфилова подчеркнула, что ее ведомство на протяжении долгого времени пыталось «оздоровить» ситуацию в Петербурге. Оно трижды «ставило неуд» работе городской избирательной комиссии, добавила она.

Глава ЦИК уточнила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть «пятая колонна», которая не заинтересована в выявлении нарушений, и призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в городе.