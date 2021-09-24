Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Беглов уволил двух вице-губернаторов Санкт-Петербурга после претензий ЦИК

Иван Юминов

Общество
Беглов уволил двух вице-губернаторов Санкт-Петербурга после претензий ЦИК
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей вице-губернаторов города Александра Бельского и Николая Бондаренко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу, 24 сентября.

— Губернатор Александр Беглов подписал распоряжения об освобождении от государственной должности Санкт‑Петербурга вице-губернатора Санкт‑Петербурга Александра Бельского и вице-губернатора Санкт‑Петербурга Николая Бондаренко, — говорится в сообщении.

Беглов также отправил в отставку главу администрации Выборгского района Валерия Гарнеца, председателя городского комитета по социальной политике Александра Ржаненкова и руководителя администрации Приморского района Николая Цеда, отмечается на сайте ведомства.

19 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что организаторы нарушений на выборах в Санкт-Петербурге должны быть наказаны. Зампред комиссии Николай Булаев при этом отметил, что у ведомства есть в работе жалобы по организации работы на выборах в городе.

Памфилова подчеркнула, что ее ведомство на протяжении долгого времени пыталось «оздоровить» ситуацию в Петербурге. Оно трижды «ставило неуд» работе городской избирательной комиссии, добавила она.

Глава ЦИК уточнила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть «пятая колонна», которая не заинтересована в выявлении нарушений, и призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в городе.

Читайте также:
Санкт-ПетербургАлександр БегловЦИК
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте