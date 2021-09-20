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Памфилова заявила, что организаторов нарушений на выборах в Петербурге накажут

Юлия Курганова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Памфилова заявила, что организаторов нарушений на выборах в Петербурге накажут
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Организаторы нарушений на выборах в Санкт-Петербурге должны быть наказаны. Об этом сообщила в воскресенье, 19 сентября, председатель ЦИК Элла Памфилова.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что у ЦИК есть в работе жалобы по организации работы на выборах в Петербурге.

— Вы знаете, что на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в Санкт-Петербурге. Трижды ставили неуд работе городской избирательной комиссии, почти за два года после безобразных выборов 2019, пытались делать все возможное, чтобы максимально оздоровить состав комиссии. К сожалению, не получили ни поддержки, ни понимания, ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти. Косметические меры, когда мы выражали недоверие тому или иному председателю комиссий, ничего не решили, — сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

Она добавила, что все организаторы нарушений на выборах должны быть привлечены к ответственности, передает РИА Новости.

Памфилова заявляла, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть «пятая колонна», которая не заинтересована в выявлении нарушений, и призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в городе. Она говорила, что нужно принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями.

В воскресенье, 19 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала, что все предпринятые меры обеспечат штатный процесс подсчета голосов в ходе проведения выборов в Государственную думу.

По ее словам, в ночь с 19 на 20 сентября члены избирательных комиссий будут работать под камерами. Такая мера была предпринята из-за массовых провокаций и бессмысленных обращений. При этом она подтвердила 12 случаев вбросов на выборах в Государственную думу. Памфилова заключила, что соответствующие бюллетени признаны недействительными.

Валентина Матвиенко назвала выборы в Госдуму абсолютно прозрачными и легитимными. По ее словам, процедура голосования показала эффективность и дееспособность избирательного законодательства в России.

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