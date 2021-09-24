Дом на 416 квартир ввели в эксплуатацию в столичном районе Южное Медведково

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

В Южном Медведко ввели в эксплуатацию новый дом, расчитанный на 416 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы.

— Объект возведен на ул. Полярная, вл. 25 в районе Южное Медведково, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что общая площадь 33-х этажного дома 31, 9 тысячи квадратных метров. В здании есть однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, а также располагаются 110 хозяйственных кладовых. На первых нежилых этажах планируют открыть магазины, предприятия бытового обслуживания и другие объекты.

— На строительстве корп. 4 Мосгосстройнадзором проведено 10 инспекционных проверок. Специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС) на разных этапах стройки выполнили лабораторно-инструментальные исследования, в частности, проверялись работы на стадии разработки котлована и сооружения фундаментной плиты, качество бетонных работ, проводились плановые измерения ровня ионизирующих излучений (радиации) и уровня шума и другие исследования. Специалисты комитета продолжают контроль за строительством ЖК на ул. Полярная, — приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы Игоря Войстратенко.

В пресс-службе напомнили, что жилой комплекс находится между станциями «Бабушкинская» и «Медведково» Калужско-Рижской линии метро. Как утверждает застройщик, проект включает жилые дома, детские сады, школу и многоуровневые паркинги. В шаговой доступности находится парк у реки Чермянки и лесопарковая зона у Яузы.