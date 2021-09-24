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Выпускники вузов в России смогут получить электронную копию диплома

Иван Юминов

Общество
Выпускники вузов в России смогут получить электронную копию диплома
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал указ, который позволит выпускникам в заявительном порядке получать заверенную электронную копию диплома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 24 сентября.

— Минобрнауки России утвердило порядок заполнения диплома о высшем образовании и о квалификации, а также приложения к нему. Приказ подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, — говорится в сообщении.

Новые правила вступят в силу 1 сентября 2022 года. Письменное согласие выпускника потребуется для указания в дипломе формы обучения, прохождения ускоренного обучения и освоения части программы в другом университете.

Студенты получат возможность сделать это в электронной форме или в виде отсканированной копии документа. Нововведение позволит указывать в дипломе сведения о нескольких квалификациях.

Изменения будут действовать до 1 сентября 2028 года, отмечается на сайте Минобрнауки.

2 сентября министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что единое приложение для студентов запустят в начале 2022 года. По его словам, это станет частью «отката бумажных документов», а студенчество будет первой большой площадкой для этого.

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