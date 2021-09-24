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Топ-менеджера «Новатэка» отпустили под залог в 80 миллионов долларов

Иван Юминов

Политика
Топ-менеджера «Новатэка» отпустили под залог в 80 миллионов долларов
Фото: YouTube / Flame Conference TV

Заместитель председателя правления российской газовой компании «Новатэк» Марк Энтони Джитвэй освобожден под залог. Об этом следует из материалов окружного суда США по Среднему округу штата Флорида в пятницу, 24 сентября.

Американский минюст просил установить сумму залога 80 миллионов долларов. Этот запрос, как подчеркивается в материалах суда, был одобрен.

Следующее заседание по делу Джитвэя назначено на четверг, 30 сентября. Менеджер не признал вину в неуплате налогов на сумму 93 миллиона долларов.

До этого он через адвоката заявил о невиновности по 15 пунктам обвинения. Судья при этом постановил заморозить все средства зампреда компании на счете в банке Morgan Stanley.

По условиям освобождения Джитвэй не сможет покидать пределы жилища и иметь документы для международных поездок. Кроме того, ему потребуется носить электронный браслет и регулярно отчитываться перед правоохранителями.

Дальнейший порядок рассмотрения дела, как ожидается, будет определен на заседании 12 октября. Разбирательство по существу назначено на ноябрь.

Посольство России в США уже обратилось в Госдеп по делу бизнесмена, отмечает ТАСС.

Джитвэя арестовали по обвинению в уклонении от налогов в четверг, 23 сентября. США предъявили ему обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов.

По данным Минюста, по самой тяжелой из статей обвинения Джитвэю грозит до двадцати лет лишения свободы. По версии американских властей, с 2005 по 2016 год он через офшоры скрыл принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Их общая стоимость на пике доходила до 93 миллионов долларов.

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