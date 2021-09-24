Зампреда правления «Новатека» арестовали в Соединенных Штатах

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Заместитель председателя правления «Новатека» Марк Джитвэй арестован по обвинению в уклонении от налогов. Власти Соединенных Штатов предъявили ему обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов, сказано в четверг, 23 сентября, в сообщении Министерства юстиции США.

По данным ведомства, по самой тяжелой из статей обвинения Джитвэю грозит до 20 лет лишения свободы. По версии американских властей, с 2005 по 2016 год он через офшоры скрыл принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Их общая стоимость на пике доходила до 93 миллионов долларов.

Налоговики считают, что бизнесмен целенаправленно скрывал имеющиеся активы, в частности «указал в качестве их бенефициара свою тогдашнюю супругу, гражданку РФ».

В Соединенных Штатах Джитвэй работал в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов «разведка и добыча» и «переработка и сбыт», следует из его биографии на сайте «Новатека». Он имеет сертификат дипломированного бухгалтера.