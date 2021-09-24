Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Зампреда правления «Новатека» арестовали в Соединенных Штатах

Юлия Курганова

В мире
Зампреда правления «Новатека» арестовали в Соединенных Штатах
Фото: pixabay.com

Заместитель председателя правления «Новатека» Марк Джитвэй арестован по обвинению в уклонении от налогов. Власти Соединенных Штатов предъявили ему обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов, сказано в четверг, 23 сентября, в сообщении Министерства юстиции США.

По данным ведомства, по самой тяжелой из статей обвинения Джитвэю грозит до 20 лет лишения свободы. По версии американских властей, с 2005 по 2016 год он через офшоры скрыл принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Их общая стоимость на пике доходила до 93 миллионов долларов.

Налоговики считают, что бизнесмен целенаправленно скрывал имеющиеся активы, в частности «указал в качестве их бенефициара свою тогдашнюю супругу, гражданку РФ».

В Соединенных Штатах Джитвэй работал в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов «разведка и добыча» и «переработка и сбыт», следует из его биографии на сайте «Новатека». Он имеет сертификат дипломированного бухгалтера.

Читайте также:
арестСШАНалоги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте