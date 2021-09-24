Названы главные точки притяжения туристов в Московской области

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Благоустроенные исторические центры и современные гостиницы — главные точки для привлечения туристов в Подмосковье. Такое мнение в пятницу, 24 сентября, высказал исполняющий обязанности местного министра по туризму Алексей Шимко.

Он отметил, что в последнее время в регионе специалисты активно восстанавливают исторические центры в малых городах.

— У нас большая программа по благоустройству. Взять Коломну, взять Озеры. Конечно, возрождение старых традиций. И даже когда мы используем новые технологии, то пытаемся сохранить старую территорию, чтобы туристам было интересно прикоснуться к ней, — заявил областной министр.

Алексей Шимко добавил, что и отели выполняют особенную функцию в развитии туризма в области. При этом в Подмосковье наблюдается высокий спрос на кемпинг, цитирует слова министра РИАМО.

В пятницу, 23 сентября, цифровой туристический сервис Russpass выпустил на собственном YouTube-канале новое шоу о путешествиях по разным городам России. На канале уже представлены девять выпусков. Их сняли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Абрау-Дюрсо.