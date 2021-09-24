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Франция предупредила Россию о последствиях при появлении ЧВК «Вагнер» в Мали

Иван Юминов

Политика
Франция предупредила Россию о последствиях при появлении ЧВК «Вагнер» в Мали
Фото: Twitter / franceonu

Развертывание деятельности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали будет иметь серьезные последствия. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

— Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях вмешательства группы «Вагнер» в дела этой страны, — говорится в сообщении французского МИД.

14 сентября агентство Reuters сообщило, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подверг критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК «Вагнер». Глава дипведомства назвал ее деятельность «несовместимой» с продолжением французского военного присутствия в африканской стране. Позднее представители ряда западных стран и Прибалтики подвергли критике возможный приход этой ЧВК в Мали.

15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Мали нет российских военнослужащих. Он также уточнил, что Кремль не располагает данными о ведении переговоров между властями страны и ЧВК «Вагнер», отмечает ТАСС.

23 сентября в МИД Франции заявили, что страна хочет продолжить «честный и требовательный диалог» с Россией. По мнению представителя ведомства, это нужно, в частности, для защиты интересов Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и французский МИД неоднократно заявляли, что с РФ необходимо вести диалог, «несмотря на разногласия».

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