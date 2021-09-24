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«Идеальная пара»: Елена Летучая показала редкое фото с мужем на модном показе

Юлия Курганова

Общество
«Идеальная пара»: Елена Летучая показала редкое фото с мужем на модном показе
Фото: Сергей Киселев, АГН «Москва»

В одной из последних публикаций в соцсети Instagram телеведущая Елена Летучая поделилась редким снимком с супругом. Она нечасто фотографируется с бизнесменом Юрием Анашенковым.

Знаменитость нарядилась в платье цвета мокрого асфальта и подчеркнула тонкую талию узким ремешком. Телеведущая сделала асимметричную укладку и нюдовый мейкап. Супруги появились на модном показе.

Летучая рассказала подписчикам, что муж не любит фотографироваться, поэтому она его долго уговаривала посмотреть в камеру.

— Перед показом пытаюсь Юрия сфотографировать, у кого так же?! В камеру, ему говорю, смотри, — призналась звезда.

«Идеальная пара»: Елена Летучая показала редкое фото с мужем на модном показелетучая.jpg / Фото: instagram.com/elenapegas/

В итоге у пары получились яркие и живые фото, которые очень понравились фолловерам Елены.

«Прекрасная пара»; «Такие красивые»; «Какая вы красивая пара, счастливые такие»; «Идеальная пара»; «Живые такие, здорово!» — восхитились поклонники.

Названы советы от Елены Летучей, которые позволят избежать проблем в отпуске. В отеле не надо кутаться в одеяла и покрывала: их редко подвергают химчистке и там могут быть микробы. Ведущая советует сменить номер, если не устраивает что-то. Включая шумных соседей и разные запахи.

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