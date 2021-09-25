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Водитель пострадал в аварии с перевернувшимся грузовиком в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Водитель пострадал в аварии с перевернувшимся грузовиком в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

В столице вечером в пятницу, 24 сентября, произошло ДТП с участием грузовика. В результате пострадал один человек.

По предварительной информации, грузовая машина перевернулась в Жулебино. Сообщается о громких хлопках, также говорится, что у автомобиля вытекает топливо.

По словам очевидцев, пострадавшего водителя достали из салона, передает Telegram-канал «Москва на дорогах».

На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС.

Женщину сбили на пешеходном переходе в Новой Москве 24 сентября. По предварительной информации, ДТП произошло на Остафьевском шоссе на повороте к жилому комплексу. Водитель легкового автомобиля сбил женщину, когда она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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