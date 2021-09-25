«Очень стильная»: Пегова восхитила поклонников осенним нарядом

Актриса Ирина Пегова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала фото в осеннем образе. Артистка в черном кружевном платье и красных туфлях примерила красное пальто.
— Красный цвет — это моя слабость! Кто у нас красный-то любит? Можете не отвечать, сама знаю. Только что опоздала на самолет! В такой ситуации, да еще в такую осеннюю промозглость просто спасение — закутаться в шерсть и не знаешь печали! — написала под снимками Пегова.
пегова.jpg / Фото: instagram.com/pegovairina/
Поклонники знаменитости оценили ее образ и отметили, что актрисе очень идет красный цвет.
«Вы очень стильная, и красный вам очень идет!»; «Очень красиво!»; «Ирочка, это ваш цвет!»; «Как всегда красотка», — написали фолловеры.
Пегова восхитила поклонников фото с отдыха на Волге. Актриса этим летом позволила себе отдохнуть сначала в Турции, потом в России. Она добралась до города Плеса. Артистка сначала отправилась кататься по Волге на лодке, а вечером встретила рассвет на террасе с видом на яблоневый сад.
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