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«Очень стильная»: Пегова восхитила поклонников осенним нарядом

Юлия Курганова

Общество
«Очень стильная»: Пегова восхитила поклонников осенним нарядом
Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала фото в осеннем образе. Артистка в черном кружевном платье и красных туфлях примерила красное пальто.

— Красный цвет — это моя слабость! Кто у нас красный-то любит? Можете не отвечать, сама знаю. Только что опоздала на самолет! В такой ситуации, да еще в такую осеннюю промозглость просто спасение — закутаться в шерсть и не знаешь печали! — написала под снимками Пегова.

«Очень стильная»: Пегова восхитила поклонников осенним нарядомпегова.jpg / Фото: instagram.com/pegovairina/

Поклонники знаменитости оценили ее образ и отметили, что актрисе очень идет красный цвет.

«Вы очень стильная, и красный вам очень идет!»; «Очень красиво!»; «Ирочка, это ваш цвет!»; «Как всегда красотка», — написали фолловеры.

Пегова восхитила поклонников фото с отдыха на Волге. Актриса этим летом позволила себе отдохнуть сначала в Турции, потом в России. Она добралась до города Плеса. Артистка сначала отправилась кататься по Волге на лодке, а вечером встретила рассвет на террасе с видом на яблоневый сад.

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