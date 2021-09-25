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Финдиректора компании Huawei отпустили из-под домашнего ареста в Канаде

Юлия Курганова

В мире
Финдиректора компании Huawei отпустили из-под домашнего ареста в Канаде
Фото: youtube.com

Финансового директора компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу освободили из-под домашнего ареста в Канаде. Верховный суд Британской Колумбии в Ванкувере решил прекратить процедуру экстрадиции.

Судья принял такое решение после представления запроса от канадской прокуратуры. Ваньчжоу могла вылететь в КНР уже в субботу, 25 сентября, сообщил телеканал CBC.

В пятницу, 24 сентября, сообщалось, что арестованная в Канаде финдиректор Huawei готова пойти на сделку с американскими властями. От Ваньчжоу Минюст США потребовал признания отдельных нарушений в обмен на дальнейшее прекращение преследования. Это должно было помочь ей вернуться в Китай.

Ваньчжоу задержали канадские правоохранительные органы 1 декабря 2018 года в Ванкувере по запросу властей США. Ее обвинили в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. В декабре того же года женщину выпустили под залог в семь миллионов долларов, разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере. Китаянке нельзя было покидать дом в период с 23 часов до 6 утра. За пределы резиденции ей разрешено было выезжать только в сопровождении охранника.

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