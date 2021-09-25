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«Безумно красивая»: Водонаева устроила откровенную сессию в лесу на коне

Юлия Курганова

Общество
«Безумно красивая»: Водонаева устроила откровенную сессию в лесу на коне
Фото: instagram/alenavodonaeva

Телеведущая, блогер и экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева устроила откровенную фотосессию и опубликовала снимки в соцсети Instagram. Она решила топлес прокатиться по лесу на коне.

Среди деревьев знаменитость сняла пиджак и забралась на скакуна. Телеведущая выставила вперед обнаженный торс и закрыла глаза. Водонаева призналась, что езда на коне оказывает на нее терапевтический эффект.

«Безумно красивая»: Водонаева устроила откровенную сессию в лесу на коневодонаева.jpg / Фото: instagram.com/alenavodonaeva/?hl=ru

Подписчики восхитились красотой звезды и засыпали ее комплиментами.

«Алена, очень красиво!»; «Красотка»; «Безумно красивая»; «Вы так прекрасны, женственны и свободны! Потрясающая фотосессия», — выразили восторг пользователи.

Фанаты осудили Водонаеву за экстравагантные наряды в церкви и на кладбище. Журналистка шокировала поклонников новой фотосессией, проходившей в Санкт-Петербурге. В своем Instagram звезда опубликовала снимки, которые она сделала в Евангелическо-лютеранской церкви святой Анны, а также на Смоленском православном кладбище.

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