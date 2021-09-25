Пятый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры стартовал в Москве

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В Москве начался пятый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Из-за эпидемической ситуации он пройдет онлайн.

Для горожан разных возрастов подготовлены и мастер-классы, и лекции, и интеллектуальные состязания, а для старшеклассников и ребят младшего возраста — мультики. Отдельная программа предусмотрена для людей старшего возраста.

На фестивале будут отдельные программы для воспитанников детских домов и людей с ограниченными возможностями. Еще до проведения общих занятий, 24 сентября, в столичных школах с учениками старшей и средней школы пройдут занятия по финансовой грамотности. Их организуют 300 резидентов бизнес-клуба «Атланты».

Для пожилых жителей столицы «Вечерка ТВ» подготовила вместе с Департаментом финансов города Москвы отдельную тематическую онлайн-площадку. Кроме того, занятия пройдут и в четырех столичных вузах. Их можно найти на официальных интернет-страницах Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Московского городского университета управления правительства Москвы, Финансового университета при правительстве РФ и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Подробнее с расписанием занятий и программой можно на официальном сайте фестиваля.

До этого сообщалось, что чемпионат финансовых компетенций для школьников пройдет в Москве. Он также начинается с 25 сентября. За три месяца соревнований ученики столичных образовательных учреждений смогут повысить свою финансовую, инвестиционную и правовую грамотность.