Москвичи внесли более 100 миллионов записей в дневник здоровья электронной медкарты

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С момента запуска раздела «Мой дневник здоровья» в электронной медицинской карте (ЭМК) жители столицы внесли в него более 100 миллионов записей. В последнее время его популярность значительно увеличилась — за год количество записей выросло почти вдвое.

— Москвичи могут вносить в раздел «Мой дневник здоровья» данные о температуре тела, сатурации крови, показатели артериального давления, сведения о пульсе, уровне кислорода и сахара в крови, росте и весе. Врач на приеме при необходимости просматривает данные конкретного пациента, что помогает составить более полную картину о его здоровье и оперативно отслеживать отклонения от нормы, — сообщили в пресс-службе городского Комплекса социального развития.

Некоторые данные могут вноситься автоматически с помощью мобильных телефонов, привязанных к ЭМК.

Помимо процедур, сделанных в столичных государственных медучреждениях, в дневник можно внести и те, которые сделаны в частных клиниках. Также доступны и результаты обследования в павильонах «Здоровая Москва», передает официальный сайт мэра столицы.

Электронная медицинская карта доступна горожанам на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

До этого сообщалось, что высокотехнологичные операции на сердце стали доступнее пациентам в Москве. Для предоставления высокотехнологичной медпомощи в клиниках используется инновационное оборудование.