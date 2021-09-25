Москвичам рассказали о важнейших горячих линиях

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В Москве существуют множество горячих линий, по которым горожане могут обратиться для консультаций, жалоб, решения важных вопросов и помощи в чем-либо. Все они — часть общегородского контакт-центра (ОКЦ), который уже более 10 лет общается с жителями столицы.

— Ежемесячно в общегородской контакт-центр поступает свыше пяти миллионов звонков. На самых востребованных горячих линиях используются технологии искусственного интеллекта, например распознавание и синтез речи. Так, благодаря виртуальному помощнику горожанам в большинстве случаев не придется ждать ответа оператора — робот за несколько секунд сам найдет нужную информацию в виртуальной базе знаний и проконсультирует человека, — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По его словам, робот отлично справляется со своими обязанностями — за год он самостоятельно обработал 19 миллионов звонков и почти с половиной из них добился результата без помощи специалиста, передает официальный сайт мэра столицы.

Важные горячие линии:

Единая справочная служба правительства Москвы — +7 (495) 777-77-77. Она поможет узнать ответы более чем на 10 тысяч вопросов. Среди них все вопросы о коронавирусе, вывозе мусора или готовности документов.

Выделенная горячая линия по вопросам включения отопления — +7 (800) 100-23-29. По ней можно сообщить о недостаточном нагреве батарей или полном отсутствии отопления.

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) — +7 (495) 539-53-53. Его специалисты помогут решить важные социальные вопросы — вместе с позвонившим оформят заявки на замену сломанного лифта, уборку скопившегося во дворе мусора или расскажут, когда в доме отключат воду или электричество.

Телефон службы записи на прием к врачам — +7 (495) 539-30-00.

Контакт-центр «Московский транспорт» — с мобильного телефона по номеру 3210. Там помогут отыскать потерянную в транспорте вещь или подскажут расписание.

Пообщаться исключительно с роботом можно на линии по регистрации индивидуальных показаний прибора учета потребляемой воды. Она полностью автоматизирована —+7 (495) 539-25-25.