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В Китае предупредили о возможном первом ядерном ударе по США из-за AUKUS

Анастасия Волоснова

В мире
В Китае предупредили о возможном первом ядерном ударе по США из-за AUKUS
Фото: twitter.com/XHNews

Власти Китая должны занять более агрессивную позицию на фоне действий США. С соответствующим призывом выступил бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан.

Он пояснил, что Китаю стоит отказаться от политики неприменения ядерного оружия. По мнению политика, Пекин должен нанести первый удар в виде отпора новым союзам, которые создает американская сторона.

Цзукан считает, что альянс AUKUS между США, Австралией и Великобританией говорит об опасном росте военного присутствия этих стран рядом с границами Китая, сообщает «Экономика сегодня».

По его словам, существующая китайская политика дала Пекину «моральный авторитет», но не соответствует современным потребностям страны. Политик отметил, что при этом Китай может договориться с американской стороной о том, что ни одна из стран не будет использовать ядерное оружие первой, пишет Daily Mail.

До этого читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» после заключения оглашения в сфере обороны между США, Австралией и Великобританией рассказали, что Россия и ее союзник Китай «погрузили США в еще больший хаос».

Соединенные Штаты Америки и Китай, несмотря на продолжающееся между ними противостояние, в ближайшие годы не смогут быстро разорвать отношения, поскольку сильно связаны экономически. Так считает доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

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