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Домашний хорек впервые заболел COVID-19 в США

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Домашний хорек впервые заболел COVID-19 в США
Фото: pixabay.com

В США был впервые зафиксирован случай коронавируса у домашнего хорька в штате Флорида. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства США.

По предварительным данным, животное заболело коронавирусом из-за контакта с человеком с COVID-19.

— Это первый домашний хорек с подтвержденным вирусом SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах, — приводит РИА Новости сообщение американского ведомства.

Хорек кашлял и чихал. Врачи взяли биологические образцы у домашнего питомца и подтвердили наличие коронавируса в организме животного.

При этом в России в настоящее время, по мнению экспертов, может случиться подъем заболеваемости коронавирусом. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти из-за непривитых от болезни граждан.

До этого ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев предупредил о риске новой волны коронавируса в регионах. О начале четвертой волны COVID-19 уже заявили в некоторых европейских странах. В ряде российских регионов тоже наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но специалист не уверен, что это можно считать началом новой волны заболевания.

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