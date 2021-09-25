Более 100 штрафов выписали за неправильный выгул собак в Подмосковье

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Жителям Подмосковья выписали 104 постановления на более чем 200 тысяч рублей за нарушения во время выгула собак. Об этом в субботу, 25 сентября, рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

Подобные штрафы ввели в регионе с 25 июня. Также было вынесено 44 предупреждения за неправильный выгул собак в Московской области.

— Еще 1,5 месяца назад было выписано всего семь штрафов на общую сумму 17 тысяч рублей. Мы видим рост более чем в десять раз. Это связано с тем, что к данному вопросу контролирующие органы подходят серьезно, — пояснил председатель профильного комитета областного парламента Сергей Керселян.

По региональным правилам хозяева должны выгуливать питомцев только в специально отведенных местах. Во дворах на собак необходимо надевать намордники, животные должны быть на поводке. Также запрещено гулять с собаками у школ и детских садов, пишет РИАМО.

В среду, 8 сентября, эксперты информационно-образовательного портала hvost.news рассказали, как уберечь кошку от неосторожных прыжков с балкона. Так, они советуют установить на окнах специальные ограничители, блокираторы. Это полезные механизмы, не дающие открывать окна при наличии животных.

При этом, согласно недавнему опросу одного из российских банков, более 71 процента владельцев животных тратят до пяти тысяч рублей в месяц на своих четвероногих любимцев. «Вечерка» спросила у координатора фонда помощи животным «РЭЙ» Галины Новак, на что уходят деньги владельцев кошек, собак и экзотических, но популярных питомцев — хорьков.