Назван получивший главный приз «Кинотавра» фильм

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Главный приз 32-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» получил фильм «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики. Фестиваль проходил в Сочи с 18 по 25 сентября. Все лауреаты объявлены на сайте «Кинотавра».

— Для меня это очень важная награда, спасибо вам. Не всем он «заходит», и я рад, что «зашел» вам, — сказал режиссер ленты, получая награду.

Картина «Море волнуется раз» рассказывает о Коле и Саше, которые прячутся от всех в старом домике в лесу. Их идиллию нарушают ночные кошмары. Разобраться в своих чувствах им помогает молодая супружеская пара, которая живет по соседству.

Награду Хомерики вручили президент «Кинотавра» Александр Роднянский и председатель жюри основного конкурса Чулпан Хаматова.

Дочь Сергея Бодрова получила приз за лучшую женскую роль на «Кинотавре». Девушка снялась в картине режиссера Николая Хомерики «Море волнуется раз» как одна из главных героинь. При этом только недавно актриса выпустилась из ГИТИСа.